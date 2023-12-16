Более 700 человек вошли в группу избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России

13:37, 16 декабря 2023, ПАИ

Группа избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина в кандидаты на пост президента РФ официально образована. Об этом пишут «Известия».

Более 700 человек официально зарегистрировались в поддержку самовыдвижения Владимира Путина при 500 необходимых.

Также на собрании были выбраны уполномоченные группы. В них вошли ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, юристы и правоведы Инна Ершова, Сергей Костенко и Альбина Гаджиева.

Ранее сообщалось, что в Москве начало работу собрание избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты.

Напомним, Совет Федерации назначил датой президентских выборов 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трёх дней: 15, 16, 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ. Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России.