В России выпустили марки ко Дню спасателя

19:05, 16 декабря 2023, ПАИ

Марки ко Дню спасателя, который отмечается 27 декабря, выпустили в России, сообщает «Российская газета».

Серия состоит из четырёх марок. На них изображены сотрудники МЧС России во время реальных спасательных действий. На марках можно увидеть работников государственной инспекции по маломерным судам, авиационно-спасательной службы, кинологической службы и пожарно-спасательной службы МЧС России.

Помимо этого, изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани, а также картмаксимумы.

Напомним, что более 20 сотрудников МЧС России по Псковской области приняли участие в акции донации крови.

Также сообщалось, что представители псковского МЧС, Минцифры и операторы сотовой связи провели совместные учения.