В России выпустили марки ко Дню спасателя
Марки ко Дню спасателя, который отмечается 27 декабря, выпустили в России, сообщает «Российская газета».
Серия состоит из четырёх марок. На них изображены сотрудники МЧС России во время реальных спасательных действий. На марках можно увидеть работников государственной инспекции по маломерным судам, авиационно-спасательной службы, кинологической службы и пожарно-спасательной службы МЧС России.
Помимо этого, изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани, а также картмаксимумы.
Напомним, что более 20 сотрудников МЧС России по Псковской области приняли участие в акции донации крови.
Также сообщалось, что представители псковского МЧС, Минцифры и операторы сотовой связи провели совместные учения.
Себежанин участвует в VIII Международном кремлёвском благотворительном кадетском бале в Москве