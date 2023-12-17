Путин заявил о создании Ленинградского военного округа
Президент России Владимир Путин заявил о создании Ленинградского военного округа в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».
Глава государства обратил внимание на хорошие отношения РФ и Финляндии. «У нас самые добрые, самые сердечные были отношения», – отметил Путин.
«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённые воинские подразделения», – пообещал Владимир Путин, говоря о последствиях вхождения Финляндии в НАТО.
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