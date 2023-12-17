Путин заявил о создании Ленинградского военного округа

14:47, 17 декабря 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил о создании Ленинградского военного округа в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Глава государства обратил внимание на хорошие отношения РФ и Финляндии. «У нас самые добрые, самые сердечные были отношения», – отметил Путин.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённые воинские подразделения», – пообещал Владимир Путин, говоря о последствиях вхождения Финляндии в НАТО.