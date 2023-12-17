Деревянный дракон появился в одной из школ Опочки

18:32, 17 декабря 2023, ПАИ

Деревянный дракон, символ наступающего 2024 года, появился в одной из школ Опочки, сообщает районная газета «Красный маяк».

«С фантазией и оригинальностью к украшению класса подошёл 9-й «В» гимназии. У них в классе появился настоящий деревянный дракон по-русски – из берёзы. Символ наступающего года изготовил Алексей Гаврилов. Надеемся, что властолюбивый, но благородный и справедливый, яркий и решительный, безудержный и стремительный символ наступающего года принесёт только позитив, успех и мир», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Псковский музей представил коллекцию уникальных открыток советских и эстонских художников.

Напомним также, в Пскове откроется выставка авторских ёлочных игрушек «Дед Мороз и все-все-все».