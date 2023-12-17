Борис Елкин: Владимир Путин – сильный и надёжный лидер, проверенный временем

19:28, 17 декабря 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин – сильный и надёжный лидер, проверенный временем, отметил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Сейчас наша страна сталкивается с серьёзными испытаниями, а внешние враги не прекращают своих попыток подорвать стабильность и единство в обществе. Очень важно на корню пресекать это, что и делает президент Владимир Путин. Владимир Владимирович – сильный и надёжный лидер, проверенный временем. Многие годы он защищает интересы России. Наших граждан не интересуют «политические шоу», они не желают участвовать в политических экспериментах и играх. Россияне доверяют всем решениям, которые принимает президент, а в обществе чётко прослеживается потребность в политической стабильности», – написал глава города.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов заявил о важности всеобщей поддержки президента Владимира Путина в его решении участвовать в предстоящих выборах. Он отметил, что, поддерживая президента, граждане России поддерживают бойцов в зоне СВО.