Митинг против закрытия границы с Россией прошёл в Финляндии

20:35, 17 декабря 2023, ПАИ

Митинг против решения властей закрыть границу с Россией провели в Финляндии, сообщает газета «Известия».

Акцию протеста организовали в приграничном городе Лаппеенранта. Её участниками стали примерно 50–60 человек, преимущественно россияне, проживающие в Финляндии.

По словам протестующих, из-за действий финских властей к ним не могут приехать родственники из России. Отмечается также, что в страну просители убежища приезжали и раньше, но таких жестких ограничительных мер это не вызывало.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла почти все КПП на границе с РФ из-за наплыва мигрантов третьих стран. 12 декабря в правительстве страны заявили, что на границе с Россией вновь откроются два контрольно-пропускных пункта: один – расположенный в Ленинградской области в 60 километрах от Выборга, другой – в Карелии в 50 километрах от Сортавалы. В связи с этим два перевозчика сообщили о планах возобновить автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Однако спустя сутки после открытия двух КПП финские власти сообщили о решении полностью закрыть границу с Россией.

Ранее о возможном закрытии границы с Россией предупредили и в Эстонии.