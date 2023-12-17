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Общество

Митинг против закрытия границы с Россией прошёл в Финляндии

Митинг против решения властей закрыть границу с Россией провели в Финляндии, сообщает газета «Известия».

Акцию протеста организовали в приграничном городе Лаппеенранта. Её участниками стали примерно 50–60 человек, преимущественно россияне, проживающие в Финляндии.

По словам протестующих, из-за действий финских властей к ним не могут приехать родственники из России. Отмечается также, что в страну просители убежища приезжали и раньше, но таких жестких ограничительных мер это не вызывало.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла почти все КПП на границе с РФ из-за наплыва мигрантов третьих стран. 12 декабря в правительстве страны заявили, что на границе с Россией вновь откроются два контрольно-пропускных пункта: один – расположенный в Ленинградской области в 60 километрах от Выборга, другой – в Карелии в 50 километрах от Сортавалы. В связи с этим два перевозчика сообщили о планах возобновить автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Однако спустя сутки после открытия двух КПП финские власти сообщили о решении полностью закрыть границу с Россией.

Ранее о возможном закрытии границы с Россией предупредили и в Эстонии.

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