Уровень заболеваемости туберкулёзом в России снизился вдвое

15:46, 18 декабря 2023, ПАИ

Уровень заболеваемости туберкулёзом в России снизился вдвое за последние десять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Заболеваемость туберкулёзом в России снизилась в два раза, смертность – в три раза. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения исключила Россию из списка стран с высоким бременем этого заболевания.

По словам Михаила Мурашко, в России непрерывно ведётся федеральный регистр заболевших туберкулёзом. На сегодняшний день все пациенты с этим заболеванием обеспечиваются препаратами за счёт государства.

Россия полностью обеспечена отечественными системами для выявления туберкулёза, которые соответствуют самым высоким стандартам. Также разрабатываются новые методы лечения, отметил министр здравоохранения.

Ранее отмечалось, что в Псковской области случаев туберкулёза в два раза меньше, чем в среднем по России.

Напомним, что с начала декабря в травмпункт в составе приёмного покоя Псковской областной клинической больницы обратился 671 человек, из них 245 травмы получили на улице.