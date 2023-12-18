У 39% российских школьников есть проблемы со сном

16:50, 18 декабря 2023, ПАИ

39 % российских школьников имеют проблемы со сном, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской академии образования Ольгу Васильеву.

Исследования показывают, что у 21 % мальчиков и 39 % девочек наблюдается выраженная дневная сонливость. Проблемы со сном у школьников вызваны высокой загрузкой домашними заданиями, компьютерными играми и дополнительными занятиями.

Недосып приводит к снижению работоспособности и когнитивных возможностей, отметила Ольга Васильева.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости туберкулёзом в России снизился вдвое.

Напомним, что сегодня в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников ЗАГСа. На ней поговорили о браках и новорождённых. Посмотреть трансляцию пресс-конференции можно здесь.