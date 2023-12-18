О новом методе лечения рака в Псковском онкодиспансере рассказал его руководитель

19:24, 18 декабря 2023, ПАИ

Новый метод лечения онкологических заболеваний – фотодинамическая терапия – внедрили в Псковском областном онкодиспансере осенью 2023 года. О нововведении рассказал главврач учреждения Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

По его словам, метод фотодинамической терапии позволяет обслуживать шесть пациентов в неделю.

«В организм пациента вводится фотосенсибилизатор – специальный препарат, который накапливается в клетках опухоли. После воздействия определённой волны лазера испаряется опухоль, то есть лазер воздействует на компетентные чувствительные клетки, в которых накопился радиофармпрепарат», – объяснил специалист.

Процедура безболезненная, малоинвазивная и позволяет убрать достаточно объёмное образование: от подкожных структур до образований кожи локализации в носовых пазухах, на крыльях носа, в ушных раковинах – это те моменты, где может быть косметический дефект, отметил Александр Юров. При использовании новой методики, как правило, косметического дефекта не возникает. На седьмые – восьмые сутки пациент выписывается, получив безболезненную процедуру. Кроме того, пациента не нужно вводить в общий наркоз.

Напомним, работая на стенде Псковской области на выставке «Россия», онкологи Псковского онкодиспансера выявили у посетителя выставки, 79-летнего жителя Москвы, базальноклеточный рак кожи.