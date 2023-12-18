Ряд поручений Минздрава внедрили в работу Псковского онкодиспансера

19:09, 18 декабря 2023, ПАИ

В Псковском онкодиспансере выполнен ряд поручений Минздрава, которые были даны после рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко этим летом. Об этом заявил главврач областного онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

«Были поручения Минздрава по увеличению доли охвата населения исследованиями компьютерной томографии. В данном случае у нас в две смены аппарат КТ работает, поставленный в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Оборудование делает порядка 60 зон исследования с контрастным усилением в смену. Ежедневно у нас хороший федеральный показатель количества исследований», – отметил эксперт.

Кроме того, одно из поручений Минздрава касалось необходимости организовать на базе Псковского онкодиспансера койки торакальной хирургии, напомнил гость медиацентра.

«Одно из поручений Михаила Мурашко состояло в том, чтобы организовать на базе онкодиспансера койки торакальной хирургии с той целью, что маршрутизация пациента должна быть организована правильно, когда пациент находится в одних руках. Он осматривается химиотерапевтом, радиотерапевтом, делается полный анализ опухоли при раке лёгкого, и пациент остаётся в одних руках у онколога. Данное мероприятие было выполнено. Мы организовали койки торакальной хирургии на базе абдоминального отделения. Сделали такое объединение двух отделений согласно приказу Минздрава о порядке оказания помощи при онкологии пациентам из взрослого населения», – сказал Александр Юров.

По его словам, к работе был привлечён специалист – торакальный хирург-онколог. Он приехал из Ижевска, его трудовой стаж – 16 лет. Торакальный хирург – это хирург, который занимается хирургическим лечением трахеи, бронхов, лёгочной ткани, плевры и органов средостения, пищевода, уточнил спикер.

«Сейчас специалист занимается исключительно этим профилем и настраивает маршрут в регионе таким образом, как написано в предписании министра. Делается это для того, чтобы была преемственность для пациента, чтобы он понимал, куда ему маршрутизироваться. Раньше маршрут выстраивался и через федеральные учреждения, и часть пациентов уезжала за пределы региона, часть направлялась в областную больницу. Пациенту было сложно сориентироваться. Теперь практически все методы лечения, кроме нейрохирургии и гематологии, оказываются в онкодиспансере. Пациенту стало удобнее. И онкологи могут вовремя взять пациента на диспансерное наблюдение», – отметил главврач Псковского онкодиспансера.