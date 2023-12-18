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Общество

Еще более трех тысяч жителей деревень Псковской области обеспечены мобильным интернетом 

Завершено строительство базовых станций сотовой связи по адресному плану 2023 года в Псковской области. Более трех тысяч жителей из 20 малых населенных пунктов региона получили доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету.

Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Проект предусматривает появление современной сотовой связи в малых населенных пунктах, где постоянно проживают от 100 до 500 человек. Места для строительства базовых станций выбрали сами псковичи на голосовании в 2022 году.

«За время реализации проекта УЦН 2.0 наша компания построила базовые станции в 38 селах и деревнях Псковской области. Тысячи жителей отдаленных населенных пунктов получили доступ к современным цифровым сервисам для работы, учебы, досуга. Мы будем продолжать последовательно устранять цифровое неравенство — в 2024 году в регионе должны появиться еще 10 вышек сотовой связи», — отметила Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2.

Связь появилась в следующих населенных пунктах Псковской области: Стеревнёво (Усвятский район), Партизанская (Гдовский район), Скугры (Дновский район), Духново (Опочецкий район), Кулье (Печорский район), Чернецово (Псковский район), Каськово, Слепнёво (Куньинский район), Влазово, Дуловка (Островский район), Захарино, Окни, Бор, Вяз, Горожане (Новосокольнический район), Сорокино, Дубишно, Крутец, Сосонка, Станки (Дедовичский район).

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