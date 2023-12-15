Запланированные к установке в текущем году последние три сотовые вышки запустили в Псковской области
Последние три вышки мобильной связи, возведение которых запланировано в 2023 году в Псковской области, введены в эксплуатацию в рамках федеральной президентской программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Среди установленных вышек – в деревне Станки Дедовичского района, в деревне Чернецово Дедовичского района, в деревне Кулье Печорского района.
Ранее сообщалось, что базовая станция заработала и в деревне Бор Новосокольнического района.
«В следующем году в Псковской области в рамках этой же программы будет установлено ещё десять вышек. Перечень населённых пунктов до 18 декабря утвердит Минцифры России», – отметил Михаил Ведерников.
Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.
Кроме того, представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области.
Запланированные к установке в текущем году последние три сотовые вышки запустили в Псковской области
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