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Политика

Евросоюз разрешил въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами

Евросоюз смягчил правила ввоза автомобилей и личных вещей, говорится в заявлении Совета ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

«Чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, проживающим на территории России, государства — члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», — отметили в Совете ЕС.

Смягчены и ограничения на ввоз предметов личного пользования, в частности, предметов гигиены и одежды. Речь идет об одежде, «которую носят путешественники или которая находится у них в багаже».

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