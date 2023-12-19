Евросоюз разрешил въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами

07:23, 19 декабря 2023, ПАИ

Евросоюз смягчил правила ввоза автомобилей и личных вещей, говорится в заявлении Совета ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

«Чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, проживающим на территории России, государства — члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», — отметили в Совете ЕС.

Смягчены и ограничения на ввоз предметов личного пользования, в частности, предметов гигиены и одежды. Речь идет об одежде, «которую носят путешественники или которая находится у них в багаже».