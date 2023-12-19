Названы самые востребованные профессии в 2023 году

08:42, 19 декабря 2023, ПАИ

Самой востребованной на российском рынке труда в 2023 году стала профессия менеджера по продажам. Работодатели опубликовали в течение года 750 тыс. таких вакансий, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу рекрутинговой платформы hh.ru.

«На первом месте по востребованности у работодателей по итогам уходящего года снова оказались менеджеры по продажам. По сравнению с 2022 годом спрос на них увеличился на 51 %, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 8,8 тыс. руб. (до 71,8 тыс. руб.)», — сообщили в компании.

На втором месте по востребованности оказались продавцы в розничных точках и кассиры. Количество таких вакансий превысило 675 тыс. штук и достигло 6,7 % от всех предложений о работе. Третье место заняли водители, на которых в 2023 году приходится 4,3 %, или почти 430 тыс. российских вакансий.

В число наиболее востребованных у работодателей вошли такие специализации, как бухгалтер, повар, оператор call-центра, упаковщик-комплектовщик, врач, кладовщик, инженер-конструктор, администратор, программист, разнорабочий, слесарь-сантехник и курьер.