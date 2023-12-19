День профориентации проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия»

13:33, 19 декабря 2023, ПАИ

День профориентации проходит на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня, 19 декабря. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы подготовили ряд активностей – у нас есть квизы на профессию, с известными актёрами, представителями разных компаний, профессий, актёрами из фильмов, персонажами из мультфильмов. Ещё у нас есть такой лёгкий интерактив в виде гадания на древние и современные профессии. Также у нас заготовлены профориентационные игры в коротком формате. В случае если к нам подходит группа школьников, мы им предлагаем поиграть и рассказываем о прелестях Псковской области, а также о возможностях пройти у нас стажировки», – рассказала она.

Изначально большую часть активностей планировали на молодёжь и школьников, но участвуют в интерактивах люди разных возрастов, уточнила она. «Представителям старшего поколения тоже очень интересно узнать о древних профессиях, это такой лёгкий, приятный, ни к чему не обязывающий интерактив. Беседы происходят в очень душевном формате», – отметила Алёна Трунова.

На стенде Псковской области в этом направлении трудятся сотрудники регионального комитета по труду и занятости населения, Псковского центра занятости и молодёжного кадрового центра. Всего шесть человек.

Завтра, 20 декабря, пройдёт День Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Псковскую область будут представлять ансамбль «Сказ», певица Лиза Матрёшка, которые выступят для гостей. Ранее стала известна программа мероприятия.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.