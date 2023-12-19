Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День профориентации проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия»

День профориентации проходит на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня, 19 декабря. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова в беседе с корреспондентом ПАИ.

День профориентации проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия». Фото здесь и далее: ПАИ

«Мы подготовили ряд активностей – у нас есть квизы на профессию, с известными актёрами, представителями разных компаний, профессий, актёрами из фильмов, персонажами из мультфильмов. Ещё у нас есть такой лёгкий интерактив в виде гадания на древние и современные профессии. Также у нас заготовлены профориентационные игры в коротком формате. В случае если к нам подходит группа школьников, мы им предлагаем поиграть и рассказываем о прелестях Псковской области, а также о возможностях пройти у нас стажировки», – рассказала она.

Алёна Трунова. Фото: ПАИ

Изначально большую часть активностей планировали на молодёжь и школьников, но участвуют в интерактивах люди разных возрастов, уточнила она. «Представителям старшего поколения тоже очень интересно узнать о древних профессиях, это такой лёгкий, приятный, ни к чему не обязывающий интерактив. Беседы происходят в очень душевном формате», – отметила Алёна Трунова.

На стенде Псковской области в этом направлении трудятся сотрудники регионального комитета по труду и занятости населения, Псковского центра занятости и молодёжного кадрового центра. Всего шесть человек.

Завтра, 20 декабря, пройдёт День Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Псковскую область будут представлять ансамбль «Сказ», певица Лиза Матрёшка, которые выступят для гостей. Ранее стала известна программа мероприятия.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2023

Задачи Росреестра обсуждают в медиацентре ПАИ
19 декабря 2023

Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 20 декабря
19 декабря 2023

Экспертом на съёмках программы ОТР о Софье Ковалевской стала псковичка
19 декабря 2023

Великие Луки победили во Всероссийском конкурсе «Города для детей»
19 декабря 2023

День профориентации проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия»
19 декабря 2023

Александр Гуцан посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»
19 декабря 2023

Самые часто выявляемые виды рака у мужчин и женщин в Псковской области назвал онколог
19 декабря 2023

Роспотребнадзор: В каждой третьей школе в Псковской области не проводится термометрия

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...