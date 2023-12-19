Владимир Путин: Россия не собирается отказываться от целей СВО

14:51, 19 декабря 2023, ПАИ

Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся», – сказал Владимир Путин

Активность НАТО резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из США. При этом страны Запада ведут против России гибридную войну и снабжают власти Киева вооружением, заметил президент РФ.

При этом он подчеркнул, что Россия не собиралась воевать с НАТО и сейчас не собирается.

Напомним, что 617 тысяч российских военнослужащих находятся в зоне проведения СВО, среди них – 244 тысячи мобилизованных. 14 мобилизованных уже наградили званием Героя России.

Отметим, что Псковская область отправила в зону СВО 1 200 тонн грузов. Жители региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и бойцам, которые находятся в зоне СВО. Например, на днях ученики и их родители, а также педагоги Куньинской школы собрали новогодние подарки для участников СВО.