Пять коров без документов не пропустили через границу в Псковской области

17:57, 19 декабря 2023, ПАИ

Пять голов крупного рогатого скота не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки установили, что животных везли без ветеринарных документов, подтверждающих их происхождение, проведение исследований их здоровья, вакцинации и обработок. Кроме того, у животных отсутствовали средства идентификации (бирки, выщипы, клейма), а их транспортировку не согласовали с органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Ввозить крупный рогатый скот в Псковскую область запретили и оформили акт о его возврате в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что 300 килограммов свиного шпика пытались незаконно ввезти в Псковскую область, а с начала года в регионе уничтожили 607 364 заражённых импортных цветка.