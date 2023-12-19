С подменой техники на маркетплейсе столкнулись россияне

17:40, 19 декабря 2023, ПАИ

Более 60 клиентов российского маркетплейса столкнулись с подменой товаров, сообщает «Коммерсантъ».

Пользователи маркетплейсов заказывают телефоны, однако вместо гаджетов получают куски мыла и наборы инструментов. Пострадавшие от рук мошенников отмечают высокую скорость доставки и подозрительность упаковки, но при этом целостность этикеток.

В первую очередь начали подозревать продавцов, однако они заявили, что упаковывали товары под камерами и не могли подменить товар. Далее товары отправились на склад маркетплейса, откуда их вёз курьер, работающий в компании неделю. Он также утверждает, что не виновен, но не может этого доказать.

Пользователи соцсетей также отмечают, что столкнулись с подменой и других гаджетов, например наушников или умных часов.

По словам пострадавших, маркетплейс поначалу не реагировал на их жалобы и ссылался на то, что выступает лишь посредником между магазинами и заказчиками. Позднее компания пообещала разобраться в ситуации и вернуть покупателям деньги.

Напомним, что 1 783 546 карточек товаров от недобросовестных продавцов заблокировано на маркетплейсах Ozon, «Яндекс. Маркет», Wildberries и «AliExpress Россия» за третий квартал 2023 года.

Ранее сообщалось, что бытовая техника может подорожать в 2024 году в связи с введением новых экологических требований. Также планируется повысить стоимость утилизации этой продукции с 15 до 25 %.