Больше 1,7 млн карточек товаров заблокировано на маркетплейсах

10:30, 18 декабря 2023, ПАИ

Больше 1,7 млн карточек товаров от недобросовестных продавцов заблокировано на маркетплейсах, сообщает пресс-служба ФАС.

Это произошло в рамках реализации практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции.

За третий квартал 2023 года Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries и AliExpress Россия заблокировали 1 783 546 карточек товаров.

При рассмотрении жалоб правообладателей маркетплейсы анализируют большой объем информации, в том числе результаты экспертиз, контрольных закупок, документы, подтверждающие происхождение товаров.

При подготовке жалоб правообладатели обращают внимание на «красные флажки»: подозрительно низкая цена, существенное количество возвратов товара и ряд других индикаторов.

Реализация добросовестных практик содействует исключению из оборота неоригинальной продукции, уверены в антимонопольном ведомстве.

На основе полученного опыта совместно с маркетплейсами и правообладателями планируется разработать «Белую книгу», где будут представлены успешные практики по взаимодействию участников рынка электронной торговли и защите интересов добросовестных правообладателей.