Фитнес-центры в России могут повысить стоимость услуг на 7-12%
Стоимость фитнес-услуг увеличится в России в новом году. Об этом со ссылкой на прогноз FitnessData сообщает «Коммерсантъ».
Число россиян, которые занимаются фитнесом, за год выросло до 6,5 млн человек (+6,6 %), это вызвано повышением интереса к здоровому образу жизни. При этом средняя рентабельность бизнеса остается низкой (5-7 %). В целях увеличения этого показателя в предстоящем году фитнес-клубы могут оптимизировать затраты и повысить стоимость услуг на 7-12 %. Эксперты прогнозируют увеличение оборота рынка фитнес-услуг на 16 % в 2024 году.
Отмечается, что платежеспособность россиян в целом немного выросла. Однако эксперты связывают рост посещаемости фитнес-клубов с развитием бюджетных форматов, которые предполагают ежемесячную оплату вместо покупки годового абонемента.
В 2024 году абонементы будут дорожать теми же темпами, что и в течение прошлых двух лет, подчеркнули исследователи.
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