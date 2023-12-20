Проект «Псковская краеведческая азбука» презентуют 26 декабря

14:26, 20 декабря 2023, ПАИ

Презентация краеведческого образовательно-патриотического проекта «Псковская краеведческая азбука» состоится 26 декабря в 14:00 в гимназии № 28 в Пскове. Об этом сообщила методист духовно-нравственного направления Псковского городского молодёжного центра Марина Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 декабря.

Книга вышла ограниченным тиражом – 100 экземпляров. «В первую очередь мы подарим её тем, кто помог реализовать проект», – сказала Марина Иванова.

Однако в дальнейшем книгу планируют издать большим тиражом, отметила она.

Издание предназначено для детей младшего и среднего школьного возраста. Более 100 детских иллюстраций смогли собрать для издания краеведческой азбуки.

Напомним, что проект «Псковская краеведческая азбука» создан при участии Псковской епархии РПЦ за счёт грантовой поддержки городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея».