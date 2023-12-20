Выставочные стенды обновили на площади Калинина в Великих Луках

13:53, 20 декабря 2023, ПАИ

Выставочные стенды обновили на общественном пространстве площади Калинина в Великих Луках, сообщает Luki-news.

Выставка «Новый год в открытках» (0+) создана по сюжетам открыток из коллекции великолучанки, члена Союза филокартистов России Ольги Мурашевой. Планируется, что выставка будет работать до конца января.

Напомним, что новогодние мероприятия пройдут во дворах Великих Лук. Подробности можно узнать здесь.

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