Новогодние мероприятия пройдут во дворах Великих Лук

22:28, 19 декабря 2023, ПАИ

Новогодние праздничные мероприятия пройдут в Великих Луках в рамках народного фестиваля «Любимый дворик», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В программу включены выступления аниматоров и различные игры, интерактивные площадки. Гостями праздника станут главные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.

Праздники пройдут по следующим адресам:

21 декабря в 18:00 – во дворе дома № 2 на улице Первомайской;

24 декабря в 16:00 – во дворе дома № 12 на набережной Лейтенанта Шмидта;

25 декабря в 18:00 – во дворе дома № 43/26 на проспекте Ленина;

26 декабря в 18:00 – во дворе дома № 5 (корпус 1) на улице Гражданской;

27 декабря в 17:00 – во дворе домов № 139 и 139 (корпус 1) на проспекте Гагарина;

28 декабря в 18:00 – по двум адресам: во дворе дома № 2 на улице Печорской и во дворе дома № 3 на улице Мурманской;

29 декабря в 18:00 – во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской;

8 января в 14:00 – во дворе дома № 6 на улице Малышева;

8 января в 15:00 – во дворе дома № 9/3 на улице Щорса;

9 января в 18:00 – во дворе дома № 17 на улице К. Либкнехта;

9 января в 19:00 – во дворе домов № 83, 85, 87 на проспекте Гагарина;

10 января в 18:00 – во дворе дома № 5 на улице Рабочей;

10 января в 19:00 – во дворе дома № 18 на улице Холмской.

Ранее сообщалось, что 4 января в Приказной палате Псковского кремля пройдёт концерт «Новогодний калейдоскоп».

Кроме того, в Пушкинском заповеднике появится новая программа для детей и взрослых.