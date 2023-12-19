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Общество

Новогодние мероприятия пройдут во дворах Великих Лук

Новогодние праздничные мероприятия пройдут в Великих Луках в рамках народного фестиваля «Любимый дворик», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Новогодние мероприятия пройдут во дворах Великих Лук. Фото: администрация города

В программу включены выступления аниматоров и различные игры, интерактивные площадки. Гостями праздника станут главные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.

Праздники пройдут по следующим адресам:

  • 21 декабря в 18:00 – во дворе дома № 2 на улице Первомайской;
  • 24 декабря в 16:00 – во дворе дома № 12 на набережной Лейтенанта Шмидта;
  • 25 декабря в 18:00 – во дворе дома № 43/26 на проспекте Ленина;
  • 26 декабря в 18:00 – во дворе дома № 5 (корпус 1) на улице Гражданской;
  • 27 декабря в 17:00 – во дворе домов № 139 и 139 (корпус 1) на проспекте Гагарина;
  • 28 декабря в 18:00 – по двум адресам: во дворе дома № 2 на улице Печорской и во дворе дома № 3 на улице Мурманской;
  • 29 декабря в 18:00 – во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской;
  • 8 января в 14:00 – во дворе дома № 6 на улице Малышева;
  • 8 января в 15:00 – во дворе дома № 9/3 на улице Щорса;
  • 9 января в 18:00 – во дворе дома № 17 на улице К. Либкнехта;
  • 9 января в 19:00 – во дворе домов № 83, 85, 87 на проспекте Гагарина;
  • 10 января в 18:00 – во дворе дома № 5 на улице Рабочей;
  • 10 января в 19:00 – во дворе дома № 18 на улице Холмской.

Ранее сообщалось, что 4 января в Приказной палате Псковского кремля пройдёт концерт «Новогодний калейдоскоп».

Кроме того, в Пушкинском заповеднике появится новая программа для детей и взрослых.

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