Новогодние мероприятия пройдут во дворах Великих Лук
Новогодние праздничные мероприятия пройдут в Великих Луках в рамках народного фестиваля «Любимый дворик», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
В программу включены выступления аниматоров и различные игры, интерактивные площадки. Гостями праздника станут главные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.
Праздники пройдут по следующим адресам:
- 21 декабря в 18:00 – во дворе дома № 2 на улице Первомайской;
- 24 декабря в 16:00 – во дворе дома № 12 на набережной Лейтенанта Шмидта;
- 25 декабря в 18:00 – во дворе дома № 43/26 на проспекте Ленина;
- 26 декабря в 18:00 – во дворе дома № 5 (корпус 1) на улице Гражданской;
- 27 декабря в 17:00 – во дворе домов № 139 и 139 (корпус 1) на проспекте Гагарина;
- 28 декабря в 18:00 – по двум адресам: во дворе дома № 2 на улице Печорской и во дворе дома № 3 на улице Мурманской;
- 29 декабря в 18:00 – во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской;
- 8 января в 14:00 – во дворе дома № 6 на улице Малышева;
- 8 января в 15:00 – во дворе дома № 9/3 на улице Щорса;
- 9 января в 18:00 – во дворе дома № 17 на улице К. Либкнехта;
- 9 января в 19:00 – во дворе домов № 83, 85, 87 на проспекте Гагарина;
- 10 января в 18:00 – во дворе дома № 5 на улице Рабочей;
- 10 января в 19:00 – во дворе дома № 18 на улице Холмской.
Ранее сообщалось, что 4 января в Приказной палате Псковского кремля пройдёт концерт «Новогодний калейдоскоп».
Кроме того, в Пушкинском заповеднике появится новая программа для детей и взрослых.
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