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Общество

Андрей Тарасов поблагодарил президента за строительство в Пскове станции водоподготовки

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов отправил президенту РФ Владимиру Путину благодарность за строительство в регионе станции водоподготовки. Об этом он сообщил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Андрей Тарасов поблагодарил президента за строительство в Пскове станции водоподготовки. Фото: ПАИ

«В этом году [на прямой линии с президентом России. – ПАИ.] я вопрос не задавал, а, наоборот, направил благодарность за то, что нас услышали. И не только президенту, но и телеведущей Наиле Аскер-заде за то, что поставила наш вопрос в эфир президенту», – отметил Андрей Тарасов.

В этом году решил свои проблемы решать на местном уровне, пояснил он. «Меня знают, если я куда-то обращусь. Внимание нормальное. Хотя, конечно, как вы понимаете, вопросов очень много и у людей, и у нас, управляющих компаний», – подчеркнул Андрей Тарасов.

Гость студии обратил внимание на то, что у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова хорошо работают социальные сети и жители региона могут обращаться туда. «В этом плане наш губернатор подставляет плечо Владимиру Владимировичу», – отметил Андрей Тарасов.

Напомним, в прошлом году в ходе прямой линии с президентом Андрей Тарасов смог озвучить вопрос о проблеме с водой и строительством станции водоподготовки в Пскове. После этого президент дал поручение Правительству РФ найти источник финансирования для решения проблем с «Чистой водой» в новостройках Пскова.

В эфире программы Андрей Тарасов отметил, что он каждую неделю созванивается с «Горводоканалом» и в курсе того, как идёт строительство станции водоподготовки. «Сказали, что буквально одна-две недели и её запустят», – подчеркнул он.

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