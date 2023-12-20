О подготовке к полуфиналу всероссийских соревнований по волейболу рассказал тренер спортшколы «Бригантина»

18:50, 20 декабря 2023, ПАИ

О подготовке к полуфиналу всероссийских соревнований по волейболу, который пройдут в апреле 2024 года, рассказал тренер спортшколы «Бригантина» Сергей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Будем плотно готовиться. У нас ряд мероприятий стоит: это выездные межрегиональные соревнования в Самаре и Великом Новгороде. На турнире в Самаре 24 команды планируется. Там разнообразные соперники. Участвуют многие команды, с которыми мы вряд ли сможем ещё где-то пересечься», – объяснил спикер пресс-конференции.

Достойные соперники должны быть, отметил Сергей Иванов. «Я предполагаю, что там будут победители и призёры своих федеральных округов. Первая и вторая команды Екатеринбурга выступают очень достойно. Возможно, мы с ними встретимся в Самаре. Дальше подготовка будет завязана с Петербургом. С невской школой хорошо общаемся, ездим к ним на игры. Также проводим свои турниры. Ближайший из них – «Старый Новый год» 12 и 14 января. Крайний подготовительный турнир будет тоже домашним – «Псковская весна» в марте», – резюмировал он.

Напомним, что недавно псковичи спортшколы «Бригантина» стали победителями первенства Северо-Западного федерального округа по волейболу.

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