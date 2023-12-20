Сотрудников участковых избирательных комиссий наградили в Себежском районе

23:15, 20 декабря 2023, ПАИ

Членов участковых избирательных комиссий Себежского района наградили в большом зале районной администрации сегодня, 20 декабря, сообщает газета «Призыв».

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель ТИК Наталья Козлова. Она подчеркнула, что избирательная кампания на выборах губернатора Псковской области в районе прошла без нарушений, а также поблагодарила сотрудников за кропотливую работу.

«Все мы достигли хороших результатов. Я всегда с удовольствием приезжаю в Себежский район. Было сложно, нелегко. Но мы всегда успешно проводили выборы, так как в нашей системе есть хороший, слаженный коллектив. Избирательная кампания – это движение, это жизнь, это по вашему характеру, по вашему отношению к жизни, к людям. Вы заинтересованы в работе во благо всех. Примите мои искренние поздравления с 30-летием избирательной системы, с тем, что в районе большой отряд награждаемых грамотами, благодарностями избирательной комиссии области», – сказал секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук.

Ранее сообщалось, что сотрудники избиркомов Псковской области передали бойцам СВО гуманитарную помощь.