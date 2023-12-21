Поддержку окажут семьям, пострадавшим от агрессии Украины

14:23, 21 декабря 2023, ПАИ

Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, выплатят по 100 тысяч рублей на каждого ребёнка. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указ «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины» вступил в силу 21 декабря, со дня подписания. Документ устанавливает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей в случае ранения ребёнка в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях или на другой территории России близ зоны специальной военной операции.

Выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года. Помощь может получить один из родителей или сам ребёнок, если на момент выплаты он будет уже совершеннолетним.

Напомним, что в Псковскую область приезжают граждане с Украины, а также из Херсонской области, ЛДНР. В начале года на территории региона находилось более 900 человек. О том, как прибывшим в Псковскую область людям трудоустроиться и продолжить трудовую деятельность, читайте здесь.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции.