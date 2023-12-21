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Общество

Поддержку окажут семьям, пострадавшим от агрессии Украины

Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, выплатят по 100 тысяч рублей на каждого ребёнка. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Поддержку окажут семьям, пострадавшим от агрессии Украины. Фото: ПАИ

Указ «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины» вступил в силу 21 декабря, со дня подписания. Документ устанавливает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей в случае ранения ребёнка в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях или на другой территории России близ зоны специальной военной операции.

Выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года. Помощь может получить один из родителей или сам ребёнок, если на момент выплаты он будет уже совершеннолетним.

Напомним, что в Псковскую область приезжают граждане с Украины, а также из Херсонской области, ЛДНР. В начале года на территории региона находилось более 900 человек. О том, как прибывшим в Псковскую область людям трудоустроиться и продолжить трудовую деятельность, читайте здесь.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции.

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