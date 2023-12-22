Россиянам рассказали о возможной опасности новогодних украшений для детей

13:08, 22 декабря 2023, ПАИ

Россиянам рассказали о возможной опасности новогодних украшений для детей и животных, сообщает РИА Новости.

Некачественные декоративные украшения крошатся. Осыпавшиеся блёстки и ёлочные иголки могут стать не просто мусором в квартире, но и представлять опасность для маленьких детей и домашних животных – они могут пораниться или проглотить их.

Эксперты отмечают, что меньше мусора остаётся от украшений, купленных в специализированных магазинах, и с наличием сертификата от производителя. Также чтобы минимизировать осыпание иголок от живой ели, нужно своевременно менять воду в поддоне и ежедневно опрыскивать ветки.

Кроме того, эксперты обращают внимание на частое использование свечей в новогоднем декоре – открытый огонь может привести к возгоранию. Снизить риск такого исхода поможет замена восковых свечей электрическими или использование жаропрочных подсвечников, которые прикрывают пламя и не допускают соприкосновения с ним салфеток, мишуры и другого легковоспламеняющегося декора.

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