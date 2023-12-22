Наталья Исакова: Псковская область на выставке «Россия» достойно представила все поводы для гордости

12:12, 22 декабря 2023, ПАИ

Псковская область на выставке «Россия» достойно представила все поводы для гордости, уверена директор Госархива региона, член региональной общественной палаты Наталья Исакова.

«Несмотря на то что день Псковской области был 20 декабря, стенд нашего региона с первых дней пользовался популярностью. Сама слышала, как гости говорили: «Пойдем в Псковскую область». История, традиции и наследие Псковской земли – это тысячи поводов для гордости, и мы их достойно представили», – подчеркнула Наталья Исакова.

Она напомнила, что в День Псковской области гости могли попробовать мороженое с историей. «Мы с организаторами даже обратились к документам Государственного архива Псковской области. Уже в конце XIX века было принято несколько документов, регламентирующих его производство и продажу. Предстоящие новогодние каникулы – хорошая возможность увидеть, точно удивиться и привезти новые впечатления», – подытожила Наталья Исакова.