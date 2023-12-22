Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Исакова: Псковская область на выставке «Россия» достойно представила все поводы для гордости

Псковская область на выставке «Россия» достойно представила все поводы для гордости, уверена директор Госархива региона, член региональной общественной палаты Наталья Исакова.

Фото: ПАИ

«Несмотря на то что день Псковской области был 20 декабря, стенд нашего региона с первых дней пользовался популярностью. Сама слышала, как гости говорили: «Пойдем в Псковскую область». История, традиции и наследие Псковской земли – это тысячи поводов для гордости, и мы их достойно представили», – подчеркнула Наталья Исакова.

Она напомнила, что в День Псковской области гости могли попробовать мороженое с историей. «Мы с организаторами даже обратились к документам Государственного архива Псковской области. Уже в конце XIX века было принято несколько документов, регламентирующих его производство и продажу. Предстоящие новогодние каникулы – хорошая возможность увидеть, точно удивиться и привезти новые впечатления», – подытожила Наталья Исакова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2023

Десант Дедов Морозов поздравил детей Псковской детской областной больницы
22 декабря 2023

Стало известно, по каким улицам Великих Лук будет курсировать «Дедморобус»
22 декабря 2023

28 детей-выпускников воспитала «Детская деревня – SOS Псков»
22 декабря 2023

Чат-бот Tele2 закрыл вдвое больше обращений в сравнении с прошлым годом
22 декабря 2023

Бюджет Пскова на 2024 год принят во втором чтении
22 декабря 2023

Новые скалодромы установлены в Детском парке Пскова
22 декабря 2023

Наталья Исакова: Псковская область на выставке «Россия» достойно представила все поводы для гордости
22 декабря 2023

«Новогодний десант» Дедов Морозов поздравил детей в Псковской детской областной больнице

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...