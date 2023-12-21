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Общество

Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в день региона

Больше 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия» в день региона, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в день региона. Фото: ПАИ

О наиболее ярких достижениях Псковской области за последние годы на торжественной церемонии открытия рассказал губернатор региона Михаил Ведерников.

Масштабная презентация турпотенциала Псковской области состоялась на площадке Минэкономразвития РФ в декоративно-иммерсивном выставочном павильоне «Туризм». Она объединила в себе викторины, творческие номера и мастер-классы. Специалисты туриндустрии рассказали посетителям выставки «Россия» о преимуществах всесезонного отдыха в Псковской области, необычных туристических маршрутах, в первую очередь экологических и гастрономических.

Дом российской кухни принял гастрономическое представление «Псковская еда». Гости выставки получили возможность попробовать традиционные блюда. Гастрономические бренды региона также удивляли – пряник весом 25 килограммов, мороженое как в детстве, сыры, цукаты и сладости.

Кроме того, гости стенда Псковской области смогли погрузиться в мир виртуальной реальности и послушать лекции о культуре и истории региона.

На площадке Минздрава России медучреждения Псковской области представили свои достижения, в интерактивных форматах рассказали об оказании первой и высокотехнологической медпомощи.

Фоторепортаж с места событий можно посмотреть здесь.

Все подробности о выставке «Россия» – в специальном сюжете Псковского агентства информации.

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