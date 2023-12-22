Правила сдачи экзамена на получение водительских прав изменятся в России

17:21, 22 декабря 2023, ПАИ

Правила сдачи экзамена на получение водительских прав изменятся в России, сообщили ПАИ в пресс-службе МВД.

МВД разработало проект ведомственного приказа, согласно которому с 1 апреля 2024 года сумма допустимых штрафных баллов при сдаче на права будет увеличена с пяти до семи.

Кроме того, граждане, которые получили повестку на явку в военкомат, не будут иметь право сдавать экзамен и не получат водительское удостоверение.

Напомним, что на днях начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %, а с начала года в Пскове оштрафовали более 600 пешеходов.