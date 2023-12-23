День дальней авиации отмечают в России

09:02, 23 декабря 2023, ПАИ

День дальней авиации Военно-воздушных сил РФ отмечают сегодня в России. Днём, положившим начало развитию данного типа авиации в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полёт тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик «Илья Муромец», созданный авиаконструктором Игорем Сикорским, пишет calend.ru.

Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолётов. Эту дату и принято считать днём создания российской дальней (стратегической) авиации.

В настоящее время на вооружении дальней авиации, входящей в стратегическую ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78 и самолёты-разведчики Ту-22МР, транспортные самолёты и вертолёты. Ракетоносец Ту-95МС был разработан более 50 лет назад и является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком, на котором установлены турбовинтовые двигатели.

Основное вооружение самолётов – авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, а также авиационные бомбы различного предназначения и калибра.

Одной из основных задач дальней авиации России является поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки.

