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Культура

В Пскове открылась выставка о реставраторе Вере Лебедевой

Открытие выставки «Чистый образ поколения», посвящённой известному реставратору и архитектору Вере Лебедевой, которая занималась восстановлением памятников послевоенного Пскова, прошло в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове в эту пятницу, сообщается в телеграм-канале Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей мероприятия приветствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она отметила, что после войны было страшное, тяжелейшее время и тому поколению было совершенно понятно, что самое главное – спасти величайшее архитектурное наследие. В их числе была и Вера Лебедева.

Как отметила хранитель музейных предметов и куратор выставки Анна Новотроицкая, выставка представлена в стилистике 50-х и 60-х годов прошлого столетия, когда работала её героиня. Гости музея-квартиры Спегальского увидят настоящую ретропрезентацию тех лет.

Ранее сообщалось, что форум «Истоки» занял третье место в премии «Время молодых» Росмолодежи в номинации «Форум года», а в пушкинских Горах исполнили песню «Катюша» музыканты из Африки и Шотландии.

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