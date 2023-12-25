Более 700 тысяч пачек немаркированных сигарет обнаружили псковские таможенники в Великолукском районе

13:59, 25 декабря 2023, ПАИ

Более 700 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок обнаружили сотрудники Псковской таможни на складе в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что на придомовой территории частного дома один из жителей деревни оборудовал склад для хранения сигарет белорусского производства. В помещениях выявлены табачные изделия различных марок. Россиянин с сообщниками из Белоруссии организовал канал поставки нелегального груза, планируя в дальнейшем сбывать его в магазинах розничной торговли.

По предварительным данным, стоимость сигарет превышает 80 млн рублей.

Табачную продукцию изъяли. Нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.

По данному факту предусмотрена уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ.