Более 700 тысяч пачек немаркированных сигарет обнаружили псковские таможенники в Великолукском районе
Более 700 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок обнаружили сотрудники Псковской таможни на складе в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что на придомовой территории частного дома один из жителей деревни оборудовал склад для хранения сигарет белорусского производства. В помещениях выявлены табачные изделия различных марок. Россиянин с сообщниками из Белоруссии организовал канал поставки нелегального груза, планируя в дальнейшем сбывать его в магазинах розничной торговли.
По предварительным данным, стоимость сигарет превышает 80 млн рублей.
Табачную продукцию изъяли. Нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.
По данному факту предусмотрена уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ.
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