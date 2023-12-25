25 псковских детей ждут подарков в рамках акции «Ёлка желаний»

22:14, 25 декабря 2023, ПАИ

25 детских желаний осталось выполнить в рамках акции «Ёлка желаний», которая стартовала в Псковской области в начале декабря, сказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции региона Татьяна Мартынова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Ёлка желаний» уже подходит к своему логическому завершению. У нас есть мечта: чтобы к вечеру 31 декабря желания всех ребят были выполнены. 206 желаний уже практически выполнены. По большому счёту на «Ёлке желаний», которая находится по адресу elka.pskov.ru, осталось всего ничего – 25 желаний! И мы очень хотим, чтобы общими усилиями, всей Псковской областью мы всё-таки доделали этот проект до конца и все ребята получили то, о чём мечтали в течение всего года», – сказала Татьяна Мартынова, добавив, что акция проводится в основном онлайн, в то время как офлайн-формат – дополнительный.

Эксперт объяснила, как псковичи могут поучаствовать в акции.

«Человек заходит на elka.pskov.ru, выбирает желание и видит очень конкретную подробную инструкцию, как его выполнить. Можно заказать игрушку, позвонить по номеру 122, получить полную информацию о том, где можно оставить подарок, и наши волонтёры все эти подарки доставят прямо ребятам», – сказала она.

Татьяна Мартынова также сказала, что детские желания отличаются друг от друга по степени сложности.

«Есть три вида желаний у ребят: красные, синие и белые. Белые – самые сложные. Сейчас, например, у нас на ёлке висит прямо сложное такое желание: Владислав очень мечтает встретиться с рэпером MiyaGi. Будем надеяться, что найдётся меценат, который поможет осуществиться этому желанию. Красные желания самые несложные в исполнении: это игрушки либо какие-то смартфоны. Ну и синие желания чуть-чуть посложнее, нужно приложить чуть больше желаний для их выполнения», – объяснила она.

Ранее в Псковской области запустили Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Партнёром акции и исполнителем желаний может стать каждый. Представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица – у всех есть возможность подарить радость тем, кто особенно нуждается в помощи.