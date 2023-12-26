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Псковский филиал центра «Воин» выпустил второй поток курсантов

Псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» выпустил второй поток курсантов. Торжественная церемония прошла в Псковском государственном университете сегодня, 26 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковский филиал центра «Воин» выпустил второй поток курсантов. Фото здесь и далее: ПАИ

Курсанты освоили программу военно-спортивной подготовки и получили навыки, которые смогут применять как в мирной жизни, так и при выполнении конституционного долга.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение, в котором поздравил курсантов с успешным прохождением курса подготовки центра «Воин».

«В течение трёх месяцев лучшие специалисты-инструкторы передавали вам свои профессиональные знания по основам тактической, физической, специальной, стрелковой подготовки, тактической медицины и управлению беспилотными летательными аппаратами. Вы научились оказывать первую медицинскую помощь, изучили ключевые события нашей истории, посетили памятные патриотические мероприятия и встретились с участниками боевых действий», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что для кого-то этот курс станет подготовкой для прохождения военной службы, кому-то поможет с выбором профессии, а кто-то благодаря полученным знаниям спасёт жизнь: свою или ближнего.

С окончанием курса выпускников поздравил директор Псковского филиала центра «Воин» Владислав Бобылев.

«Вы не побоялись подвергнуть себя этим испытаниям. Курс непростой, он требует воли, выдержки, мужества, упорства, и вы проявили все эти качества. Вы стали большой семьёй, командой единомышленников», – отметил он.

После окончания курса выпускников ждут различные сюрпризы, задания и встречи, заметил Владислав Бобылев.

Курсанты торжественно произнесли клятву центра «Воин». Каждый из них получил сертификат о прохождении курсов.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.

Напомним, 26 ноября Псковский филиал центра «Воин» выпустил первый поток курсантов.

Псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» открылся в мае. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.

Региональный филиал АНО «Центр «Воин» занимается профессиональным образованием подростков от 14 до 18 лет, а также взрослых, сотрудников силовых ведомств. В основе идеологии – воспитание патриота нового поколения, обладающего силой воли, мужеством, смелостью, критическим мышлением, ответственностью за свою семью и поступки.

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