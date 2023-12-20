Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пешеходный мост через Пскову построят в Пскове к декабрю 2024 года

Пешеходный мост через реку Пскову построят в Пскове к декабрю следующего года, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на информацию городской администрации.

Согласно контракту, подрядчик подготовит территорию, возведёт пешеходный мост, после чего проведёт озеленение и благоустройство. После завершения строительства специалисты установят три урны и шесть скамеек, дорожные знаки и светильники с люминесцентными лампами.

Подрядчик будет определён 12 января 2024 года. Подать заявку на аукцион потенциальные подрядные организации могут до 9:00 9 января 2024 года.

Завершить работы, согласно контракту, нужно до 30 ноября 2024 года.

Добавим, эскиз внешнего вида моста через Пскову был согласован в декабре 2021 года. На тот момент предполагалось, что его строительство обойдётся в 110 млн рублей.

Эскизы моста через Пскову были предложены в сентябре 2020 года на совете по вопросам охраны объектов культурного наследия. Совет обсудил разработку и строительство пешеходного моста, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать сердце города ещё более компактным и комфортным для прогулок. Своё видение проекта представили известные псковские архитекторы и студенты Московского архитектурного института.

Сообщалось, что строительство моста будет финансироваться из федерального бюджета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 декабря 2023

Победителей конкурса «Лучший по профессии» наградили в Пскове
20 декабря 2023

Сотрудников участковых избирательных комиссий наградили в Себежском районе
20 декабря 2023

Количество поданных заявок на премию «Народное признание» за сутки увеличилось вдвое
20 декабря 2023

Псковичи могут стать слушателями научной конференции «Изборск и его округа»
20 декабря 2023

Публикуем видео с открытия Дня Псковской области на выставке «Россия»
20 декабря 2023

Более 40 тонн гуманитарной помощи доставят псковичи в зону СВО и Херсонскую область к Новому году
20 декабря 2023

День Псковской области на выставке «Россия»: как это было
20 декабря 2023

Гуманитарную помощь бойцам СВО передали сотрудники избиркомов Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...