Пешеходный мост через Пскову построят в Пскове к декабрю 2024 года
Пешеходный мост через реку Пскову построят в Пскове к декабрю следующего года, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на информацию городской администрации.
Согласно контракту, подрядчик подготовит территорию, возведёт пешеходный мост, после чего проведёт озеленение и благоустройство. После завершения строительства специалисты установят три урны и шесть скамеек, дорожные знаки и светильники с люминесцентными лампами.
Подрядчик будет определён 12 января 2024 года. Подать заявку на аукцион потенциальные подрядные организации могут до 9:00 9 января 2024 года.
Завершить работы, согласно контракту, нужно до 30 ноября 2024 года.
Добавим, эскиз внешнего вида моста через Пскову был согласован в декабре 2021 года. На тот момент предполагалось, что его строительство обойдётся в 110 млн рублей.
Эскизы моста через Пскову были предложены в сентябре 2020 года на совете по вопросам охраны объектов культурного наследия. Совет обсудил разработку и строительство пешеходного моста, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать сердце города ещё более компактным и комфортным для прогулок. Своё видение проекта представили известные псковские архитекторы и студенты Московского архитектурного института.
Сообщалось, что строительство моста будет финансироваться из федерального бюджета.
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