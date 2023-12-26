Более 2 млрд рублей потратят на производство электробусов в Псковской области

20:48, 26 декабря 2023, ПАИ

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» утвердил два инвестиционных проекта производства электробусов в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Проект производства электробусов большой и особо большой вместимости предполагает создание экологического общественного транспорта. Объём вложений предположительно превысит два миллиарда рублей, около 75 % из которых составят собственные средства компании. По словам члена совета директоров организации «Транс-Альфа Запад» Дмитрия Арбузова, в 2024–2025 годах запланировано проектирование и строительство первой очереди производства, создание второй очереди предполагается к 2027 году.

Отмечается, что в ходе производства будет создано более 400 рабочих мест.

Также планируется создание производства специй и пряностей, которое сможет выпускать не менее 350 тонн продукции в год. Будет создано около 20 рабочих мест. Объём вложений – почти 130 млн рублей.

Оба проекта члены экспертного совета поддержали единогласно.

Напомним, что особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Моглино» занимает пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Псковская область получит 95 млн 272,2 тысячи рублей на оказание услуг представителям производственного бизнеса по принципу одного окна в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее губернатор Псковской области назвал ключевые инвестпроекты 2024 года. В частности, свыше одного миллиарда рублей направят на развитие сельского хозяйства в регионе. Напомним также, что совет по инвестициям поддержал проекты развития туристической инфраструктуры в Псковской области.