В России блокируют продажи просроченных и украденных лекарств

09:34, 27 декабря 2023, ПАИ

Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручено разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Поручение дал вице-премьер России Дмитрий Григоренко, пишет РБК.

В аппарате Григоренко подтвердили изданию, что он поручил этим ведомствам разработать такой нормативный акт «в качестве дополнительной защиты потребителей». Этот вопрос прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти.

Проект постановления должен быть разработан до 12 февраля 2024 года.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов пояснил РБК, что речь идет об исключении технической возможности продажи, например, украденных из больниц препаратов.