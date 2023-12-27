Россияне назвали надоевшие новогодние блюда

13:01, 27 декабря 2023, ПАИ

Россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда. В опросе приняли участие более 7 000 респондентов по всей России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование, которое провели «Одноклассники» и Lady Mail.ru.

По мнению опрошенных, самое надоевшее новогоднее блюдо – это салат оливье (16 %), 13 % считают, что это крабовый салат, а 7 % – селёдка под шубой.

Кроме того, 6 % респондентов надоела курица с картошкой из духовки, а 6 % – бутерброды со шпротами. 15 % не хотят видеть на новогоднем столе бутерброды с красной икрой, а 8 % – холодец и бутерброды с красной рыбой.

Напомним, что эксперты составили топ российских регионов с необычными новогодними традициями. Возглавила рейтинг регионов с оригинальными новогодними традициями Карелия. Кто ещё вошёл в топ, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для салата оливье подешевел в Псковской области. С индексом оливье можно ознакомиться здесь.