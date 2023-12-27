Как будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области в праздники

18:25, 27 декабря 2023, ПАИ

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области в период предстоящих выходных и праздничных дней сообщили ПАИ в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

30 декабря и 3–5 января работа подразделений будет проходить по обычному графику. 31 декабря, 1–2 и 6–8 января подразделения не работают.

Кроме того, в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения госуслуг в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.

Напомним, что в декабре начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, а также сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %.