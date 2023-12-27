Новое диагностическое оборудование поступило в Псковскую городскую поликлинику

13:43, 27 декабря 2023, ПАИ

Новое диагностическое оборудование поступило в Псковскую городскую поликлинику по национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Новый флюорограф, рентген-аппарат и маммограф начали работу в корпусе «Б» на улице Кузбасской Дивизии, 22.

«Новый рентген способен проводить рентгенографию в положении стоя, лежа и сидя, что важно и удобно для лежачих и маломобильных пациентов. Маммограф и флюорограф будут обеспечивать возможность получения высококачественных снимков молочной железы и лёгких, необходимых для точной диагностики и выявления заболеваний на ранних стадиях», – написали в комитете.

Теперь в корпусе «Б» можно сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию, рентген-обследование, пройти осмотр гинеколога и маммографию для женщин.

Отделение профилактики будет работать и в период новогодних каникул. По всем вопросам можно обращаться в круглосуточный кол-центр поликлиники по телефону 29-90-28.

Напомним, что 3 537 псковских медиков получают специальную социальную выплату. В 2023 году отделение Социального фонда России по Псковской области направило 240 миллионов рублей на обеспечение выплат.

Ранее также сообщалось, что профессия врача стала одной из наиболее востребованных в Псковской области. В топ также попали продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центра, бухгалтеры, администраторы магазинов, повара и разнорабочие.