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Общество

Об особенностях новогоднего меню для гипертоников рассказали россиянам

Каким должен быть новогодний стол для людей с гипертонией, рассказала врач Екатерина Демьяновская, пишет газета «Известия».

При приготовлении блюд для гипертоников следует использовать как можно меньше соли. Её переизбыток приводит к задержке жидкости в организме, а это способствует повышению давления. Вместо соли можно добавить сок лимона, морскую капусту, сушеные овощи, чеснок, бальзамический или яблочный уксус. Не рекомендуется досаливать блюда в процессе еды, а также не стоит налегать на соленья (помидоры, огурцы, квашеную капусту).

Количество колбасных изделий тоже следует сократить. Лучше всего отдать предпочтение натуральным нежирным мясным продуктам: телятине, индейке, курице.

Специалист отмечает, что сладкие газированные напитки необходимо заменить домашним морсом или компотом из сухофруктов, а от алкоголя лучше отказаться – он способствует повышению артериального давления. Эффект кратковременный, однако может запустить гипертонический криз.

Ранее врач рассказал, как сделать новогодний стол безопасным для ребёнка.

Напомним, что россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда. Со списком можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.

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