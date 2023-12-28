В Пскове мужчины чаще женщин согласны на «чёрную» зарплату

09:26, 28 декабря 2023, ПАИ

Псковичей, согласных на полуофициальное трудоустройство или работу без оформления с «черной» зарплатой, меньше, чем сторонников честных трудовых отношений, сообщается в опросе SuperJob.

Сейчас, в период дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики, соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 41% опрошенных псковичей не согласится на предложение трудоустройства по «серой» или «черной» схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 35%.

Причем мужчин, согласных на зарплату в конверте, больше, чем женщин (42 и 28% соответственно).