Студенты Великолукского медицинского колледжа отправили посылки бойцам СВО
Студенты и преподаватели Великолукского медицинского колледжа собрали гуманитарную помощь для участников СВО, сообщили ПАИ в учебном учреждении.
Для бойцов, находящихся в госпитале, собрали медикаменты, гигиенические средства, тёплые носки, сладости. Также отправили ноутбук и многофункциональное устройство для работы в госпитале. Помощь в сборе подарков оказали предприятия-благотворители.
Кроме того, солдатам написали поздравительные новогодние письма.
Ранее жители Пушкиногорского района и студенты ПсковГУ передали гуманитарную помощь в зону СВО.
Комментарии: 0 Обсудить >>>