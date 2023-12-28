Студенты Великолукского медицинского колледжа отправили посылки бойцам СВО

11:47, 28 декабря 2023, ПАИ

Студенты и преподаватели Великолукского медицинского колледжа собрали гуманитарную помощь для участников СВО, сообщили ПАИ в учебном учреждении.

Для бойцов, находящихся в госпитале, собрали медикаменты, гигиенические средства, тёплые носки, сладости. Также отправили ноутбук и многофункциональное устройство для работы в госпитале. Помощь в сборе подарков оказали предприятия-благотворители.

Кроме того, солдатам написали поздравительные новогодние письма.

Ранее жители Пушкиногорского района и студенты ПсковГУ передали гуманитарную помощь в зону СВО.