В Великих Луках наградили победителей конкурса новогодних витрин
Победителей конкурса «Новогодняя витрина – 2023» наградили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Награды победителям вручил заместитель главы великолукской администрации Сергей Бурачёнок. Он поблагодарил их за участие, активность, творческий подход к работе и вклад в создание новогодней атмосферы в Великих Луках. Замглавы администрации также поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал успехов и выразил надежду, что число участников конкурса «Новогодняя витрина» будет расти с каждым годом.
Ранее сообщалось, что новогодняя атмосфера царит в Великолукской библиотеке имени Семевского.
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