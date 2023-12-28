В Великих Луках наградили победителей конкурса новогодних витрин

23:51, 28 декабря 2023, ПАИ

Победителей конкурса «Новогодняя витрина – 2023» наградили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Награды победителям вручил заместитель главы великолукской администрации Сергей Бурачёнок. Он поблагодарил их за участие, активность, творческий подход к работе и вклад в создание новогодней атмосферы в Великих Луках. Замглавы администрации также поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал успехов и выразил надежду, что число участников конкурса «Новогодняя витрина» будет расти с каждым годом.

Ранее сообщалось, что новогодняя атмосфера царит в Великолукской библиотеке имени Семевского.