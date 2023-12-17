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Общество

Новогодняя атмосфера царит в Великолукской библиотеке имени Семевского

Новогоднее настроение царит в Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского, сообщает портал Luki-News.

  • Новогодняя атмосфера царит в Великолукской библиотеке имени Семевского
    Фото: Luki-News
  • Новогодняя атмосфера царит в Великолукской библиотеке имени Семевского
    Фото: Luki-News
  • Новогодняя атмосфера царит в Великолукской библиотеке имени Семевского
    Фото: Luki-News
  • Новогодняя атмосфера царит в Великолукской библиотеке имени Семевского
    Фото: Luki-News
  • Новогодняя атмосфера царит в Великолукской библиотеке имени Семевского
    Фото: Luki-News

«Посетителей вновь радует коллекционер Ольга Мурашева и её мини-выставка ёлочных игрушек и новогодних открыток. Отдельного внимания заслуживает коллекция «Олимпийский Новый год». В общем, пройти просто невозможно», – говорится в сообщении.

Напомним, что новогодние украшения появились в центральном парке Куньи, а на главной ёлке Палкинского района зажглись праздничные огни.

Сообщалось также, что более 200 игрушек сделали школьники и детсадовцы из Опочецкого района для украшения городских ёлок.

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