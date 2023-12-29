Wildberries повысит комиссию на электронику и бытовую технику

08:01, 29 декабря 2023, ПАИ

Онлайн-платформа Wildberries с 8 января повысит комиссию на продажу бытовой техники и электроники, сообщает РБК со ссылкой на представителя маркетплейса.

Источник сообщил, что средний рост комиссии составит 5%. Комиссия на наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства вырастет на 10%, на процессоры комиссия поднялась на 7% — с 5 до 12%, на умные часы — на 10% — с 5 до 15%.



Остальные категории изменения не затронут, подчеркнул представитель Wildberries. По его словам, размер комиссии на продажу товаров в этих категориях не увеличивали больше года. В компании отметили, что в 2023 году дважды снижали комиссию на электронику, что позволило продавцам увеличить доходы. Тарифы по этим категориям были снижены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple — в сентябре.

Ранее сообщалось, что бытовая техника может подорожать в 2024 году в связи с введением новых экологических требований. Также планируется повысить стоимость утилизации этой продукции с 15 до 25 %. Также сообщалось, что россияне стали сталкиваться с подменой техники при покупке через маркетплейсы.

Напомним, что 1 783 546 карточек товаров от недобросовестных продавцов заблокировано на маркетплейсах Ozon, «Яндекс. Маркет», Wildberries и «AliExpress Россия» за третий квартал 2023 года.