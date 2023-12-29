Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбер открыл пять офисов нового формата для жителей Псковской области в 2023 году

Сегодня на Северо-Западе работают уже 136 офисов Сбера нового формата, из них более 50 открылись в 2023 году. В Псковской области только за 2023 год открылось пять офисов нового формата, сообщили ПАИ в финансовом учреждении.

Сбер открыл пять офисов нового формата для жителей Псковской области в 2023 году. Фото: Сбер

Большинство банковских услуг в обновленных офисах можно получить в любой удобной для посетителя локации, появились детские зоны и коворкинги, где можно зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.

У клиентов появилась возможность не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний-партнёров Сбера. Например, в зоне SberDevices можно протестировать и купить устройства для умного дома Sber – лампы и розетки, а также музыкальную колонку SberBoom, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-приставку SberBox и другие умные устройства Sber.

Ещё одна новинка – в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета.

«В 2023 году мы обновили 11 офисов в сельских поселениях, 25 – в Санкт-Петербурге и ещё 16 – по всему СЗФО. Наши отделения преображаются и становятся максимально комфортными для посетителей. В одном пространстве теперь доступны и онлайн-, и офлайн-услуги для разных сфер жизни. К нам приходят и купить подарок, и за посылкой, и настроить онлайн-кинотеатр или мобильную связь. Мы видим реакцию и отзывы клиентов и понимаем, что двигаемся в правильном направлении. В следующем году мы продолжим переформатирование и модернизацию», – рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Александр Закурдаев.

Отметим, офисы Сбера нового формата открылись в торговом центре «Империал» в Пскове и в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2023

Итоги четвёртого сезона программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» подвели в Москве
29 декабря 2023

Схему движения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Киселёва изменят в Пскове
29 декабря 2023

Школу креативных индустрий открыли в Пскове
29 декабря 2023

О съёмках Андрея Тарковского в Изборске узнают посетители новой выставки
29 декабря 2023

Заездные карманы для автобусов сохранят в Пскове
29 декабря 2023

38 многоквартирных домов дополнительно отремонтируют в Псковской области в 2024 году
29 декабря 2023

Перед спектаклем зрители Псковского театра смогут отправить близким специальную новогоднюю открытку
29 декабря 2023

Сбер открыл пять офисов нового формата для жителей Псковской области в 2023 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...