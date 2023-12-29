Сбер открыл пять офисов нового формата для жителей Псковской области в 2023 году

11:02, 29 декабря 2023, ПАИ

Сегодня на Северо-Западе работают уже 136 офисов Сбера нового формата, из них более 50 открылись в 2023 году. В Псковской области только за 2023 год открылось пять офисов нового формата, сообщили ПАИ в финансовом учреждении.

Большинство банковских услуг в обновленных офисах можно получить в любой удобной для посетителя локации, появились детские зоны и коворкинги, где можно зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.

У клиентов появилась возможность не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний-партнёров Сбера. Например, в зоне SberDevices можно протестировать и купить устройства для умного дома Sber – лампы и розетки, а также музыкальную колонку SberBoom, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-приставку SberBox и другие умные устройства Sber.

Ещё одна новинка – в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета.

«В 2023 году мы обновили 11 офисов в сельских поселениях, 25 – в Санкт-Петербурге и ещё 16 – по всему СЗФО. Наши отделения преображаются и становятся максимально комфортными для посетителей. В одном пространстве теперь доступны и онлайн-, и офлайн-услуги для разных сфер жизни. К нам приходят и купить подарок, и за посылкой, и настроить онлайн-кинотеатр или мобильную связь. Мы видим реакцию и отзывы клиентов и понимаем, что двигаемся в правильном направлении. В следующем году мы продолжим переформатирование и модернизацию», – рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Александр Закурдаев.

Отметим, офисы Сбера нового формата открылись в торговом центре «Империал» в Пскове и в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках.