Вопросы обеспечения безопасности в праздники обсудили в правительстве Псковской области

22:13, 29 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба сегодня, 29 декабря. В ходе мероприятия обсуждались вопросы обеспечения общественного правопорядка и антитеррористической безопасности в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе регионального правительства Псковской области.

Более 300 массовых мероприятий планируется провести в Псковской области в праздничные дни. О готовности правоохранительных и силовых ведомств организовать мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности в ходе заседания рассказал начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

Кроме того, в режиме повышенной готовности будут вестись дежурства личного состава, сил и средств территориального управления для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, отметил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Также в рамках совещания подвели итоги работы правоохранительных органов Псковской области в сфере противодействия терроризму в уходящем году и определили ключевые направления работы в следующем году.

«Все ответственные службы уже подготовили необходимые силы и средства к работе. Дополнительно в этом году активно подключился к работе по обеспечению безопасности отряд «Дружина». Все 12 филиалов обеспечены машинами повышенной проходимости, средствами обнаружения и подавления БПЛА и другим спецоборудованием», – отметил губернатор в своём телеграм-канале после прошедшего совещания.

Напомним, первое практическое занятие регионального отряда территориальной обороны «Дружина» состоялось на площадке материально-технической базы Псковского гарнизона. Также вводное теоретическое занятие для отряда содействия обороне «Дружина» прошло на базе ПсковГУ.

Кроме того, в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.