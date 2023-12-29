Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вопросы обеспечения безопасности в праздники обсудили в правительстве Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба сегодня, 29 декабря. В ходе мероприятия обсуждались вопросы обеспечения общественного правопорядка и антитеррористической безопасности в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе регионального правительства Псковской области.

Более 300 массовых мероприятий планируется провести в Псковской области в праздничные дни. О готовности правоохранительных и силовых ведомств организовать мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности в ходе заседания рассказал начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

Кроме того, в режиме повышенной готовности будут вестись дежурства личного состава, сил и средств территориального управления для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, отметил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Также в рамках совещания подвели итоги работы правоохранительных органов Псковской области в сфере противодействия терроризму в уходящем году и определили ключевые направления работы в следующем году.

«Все ответственные службы уже подготовили необходимые силы и средства к работе. Дополнительно в этом году активно подключился к работе по обеспечению безопасности отряд «Дружина». Все 12 филиалов обеспечены машинами повышенной проходимости, средствами обнаружения и подавления БПЛА и другим спецоборудованием», – отметил губернатор в своём телеграм-канале после прошедшего совещания.

Напомним, первое практическое занятие регионального отряда территориальной обороны «Дружина» состоялось на площадке материально-технической базы Псковского гарнизона. Также вводное теоретическое занятие для отряда содействия обороне «Дружина» прошло на базе ПсковГУ.

Кроме того, в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2023

В Порхове зажгли огни главной новогодней ёлки 
29 декабря 2023

20 добровольцев-студентов поучаствовали в донорской акции в Пскове
29 декабря 2023

Вопросы обеспечения безопасности в праздники обсудили в правительстве Псковской области
29 декабря 2023

Светлана Мельникова: Псковский музей-заповедник – место, где можно в полной мере ощутить себя россиянином
29 декабря 2023

Более полумиллиарда рублей направлено на меры обеспечения безопасности в Псковской области
29 декабря 2023

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове

29 декабря 2023

Михаил Ведерников наградил лауреатов областного конкурса «Лучший медицинский работник»
29 декабря 2023

Детский хор воскресной школы Псково-Печерского монастыря стал лауреатом I степени IX фестиваля «София»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...